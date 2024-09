Noel Gallagher (57) von der Band Oasis kommt ins Museum. Die National Portrait Gallery nimmt ein neues Bild von ihm in die Sammlung auf. Das Schwarzweißfoto soll nach einer Ausstellung, die im November beginnt, dauerhaft im Museum in der Londoner Innenstadt bleiben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Nachrichtenagentur zitierte Gallagher mit einem Kommentar. Er sei begeistert und geehrt, dass sein Porträt der Sammlung hinzugefügt werde, sagte der Musiker demnach und bezeichnete sich als »grumpy middle-aged man«: »Der Gedanke, dass das Porträt eines grummeligen, mittelalten Mannes, der es offensichtlich hasst, fotografiert zu werden, ausgestellt wird, damit künftige Generationen es bewundern können, ist sehr besonders. Danke und Lob.« Gemeinsam mit seinem Bruder Liam Gallagher (51) hatte er vor kurzem ein Comeback von Oasis angekündigt. Die Britpopband (»Wonderwall«, »Supersonic«) hatte sich 2009 getrennt. Die beiden Brüder lagen über Jahre miteinander im Streit. Für das kommende Jahr sind nun Konzerte in Großbritannien und Irland angekündigt. (dpa/jW)