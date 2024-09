Indische Soldaten töten mutmaßliche Rebellen

Neu-Delhi. Während des Wahlkampfs in Jammu und Kaschmir hat die indische Armee in der umkämpften Region zwei mutmaßliche Rebellen getötet. Im Distrikt Rajouri an der Grenze zu Pakistan seien »zwei Terroristen ­neutralisiert« worden, teilte die Armee am Montag mit. Dabei seien militärische Ausrüstung und automatische Waffen sichergestellt worden. Im unter indischer Verwaltung stehenden Jammu und Kaschmir kämpfen Separatisten seit Jahrzehnten für eine Unabhängigkeit beziehungsweise den Anschluss an Pakistan. Neu-Delhi wirft Islamabad die Unterstützung der Milizen vor. Die pakistansiche Regierung bestreitet dies. Derzeit bereit sich die Region auf die ersten lokalen Wahlen seit einem Jahrzehnt vor. Dabei sollen rund 8,7 Millionen Wahlberechtigte vom 18. September an in insgesamt drei Abstimmungsrunden ihr Votum abgeben. (AFP/jW)