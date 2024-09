Batteriehersteller Northvolt streicht Stellen

Stockholm. Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller Northvolt hat Stellenstreichungen angekündigt. Unter anderem solle die Fertigung von Kathodenmaterial am Standort in Skellefteå im Norden Schwedens eingestellt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Wie viele Arbeitsplätze wegfallen, sei noch offen. Eine Anlage in Borlänge in Mittelschweden werde geschlossen. Für das Werk in Polen werde ein Partner gesucht. An dem Werk in Heide in Schleswig-Holstein hält das Unternehmen demnach fest, es könne jedoch zu Verzögerungen kommen. Ähnliches gelte für geplante Fabriken in Kanada und dem schwedischen Göteborg. (Reuters/jW)