Telegram: »Verbesserte« Moderation versprochen

Paris. Der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow, hat sich erstmals nach seiner tagelangen Festnahme in Paris in einem längeren Post geäußert und seinen Fans für die Unterstützung gedankt. Dabei wies er auch die Vorwürfe der französischen Behörden zurück, dass Telegram nicht auf Anfragen offizieller Stellen antworte. Dennoch versprach er, dass die Plattform deutlich besser werden wolle bei der Moderation von Inhalten, und stellte baldige Fortschritte in Aussicht. In seiner Mitteilung kritisierte Durow auch, dass Manager für Verbrechen belangt würden, die von Dritten begangen würden. (dpa/jW)