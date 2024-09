Afghanistan: Suizidanschlag in Kabul

Kabul. Der IS hat sich am Dienstag zu einem Selbstmordattentat bekannt. Bei diesem waren am Montag in Kabul nach Polizeiangaben sechs Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Der IS sprach von 45 Toten. Ein Mensch »mit Sprengsätzen am Körper« habe sich am Nachmittag in der Hauptstadt Kabul »in die Luft gejagt«, erklärte ein Polizeisprecher auf X. Nach der Rückkehr der Taliban an die Macht vor drei Jahren hat sich die Sicherheitslage zwar verbessert, dennoch verübt der IS regelmäßig Anschläge. (AFP/jW)