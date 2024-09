DR Kongo: Tote nach Gefängnismeuterei

Kinshasa. Bei einem versuchten Gefängnisausbruch sind in der Demokratischen Republik (DR) Kongo nach Regierungsangaben vom Dienstag mindestens 129 Menschen getötet worden. Mindestens 59 weitere Menschen wurden verletzt, so Innenminister Jacquemain Shabani. Anwohnern zufolge waren aus dem Makala-Gefängnis in der Hauptstadt Kinshasa in der Nacht zum Montag stundenlang Schüsse zu hören. Anschließend hätten Einsatzkräfte mit Fahrzeugen Leichen aus der Haftanstalt gebracht. Mehrere Gebäude des Komplexes wurden laut Behörden in Brand gesetzt. Das Gefängnis ist das größte des Landes und mit zehnmal so vielen Insassen belegt als eigentlich vorgesehen. (AFP)