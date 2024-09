Spanien: Sánchez besucht China

Beijing. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez ist am Sonntag auf Einladung von Chinas Ministerpräsident Li Qiang zu einem mehrtägigen Besuch in die Volksrepublik gereist. Der Spanier will bis Mittwoch in China bleiben. Berichten zufolge soll er auch nach Shanghai reisen und während seines Aufenthalts Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Sánchez reist in einer Zeit höchst angespannter Handelsbeziehungen zwischen China und der EU in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Beijing ermittelt unter anderem in einer Antidumpinguntersuchung gegen Schweinefleischimporte aus der EU. Spanien ist einer der wichtigsten EU-Schweinefleischexporteure mit Chinageschäft. (dpa/jW)