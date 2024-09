Bahn legt Sanierungskonzept vor

Berlin. Bahn-Chef Richard Lutz will ein Sanierungsprogramm für den kriselnden Staatskonzern vorlegen. Das 110seitige Papier mit dem Namen »S3« sei intern bereits verteilt worden, wie dpa am Sonntag meldete. Es soll demnach am 18. September bei der nächsten Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats diskutiert werden. Lutz erläutere in »S3«, wie die Bahn bis 2027 wieder profitabel und pünktlich werden soll – mit Werten, die er größtenteils bereits vor fünf Jahren für 2024 versprochen habe, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Als Hauptursache für die Zielverfehlungen führe Lutz die kaputte Infrastruktur an. Aus dem Papier gehe zudem hervor, dass die Bahn sich auch beim Personal verkalkuliert habe. Die Personalkosten für 2024 liegen demnach mit 34,3 Milliarden Euro deutlich über den ursprünglich veranschlagten 28 Milliarden Euro. (dpa/jW)