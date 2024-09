Drohnenvorfälle in Lettland und Rumänien

Rēzekne. Im Osten des EU- und NATO-Mitglieds Lettland ist eine mutmaßlich russische Drohne über Belarus in den lettischen Luftraum geflogen und in der Stadt Rēzekne abgestürzt. Der Vorfall werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Auch die NATO wurde informiert. Der lettische Verteidigungsminister Andris Sprūds sieht in dem Vorfall eine Bestätigung für die geplante Stärkung der Ostgrenze des Landes.

Auch Rumänien meldet den Überflug einer mutmaßlich russischen Drohne über seinem Territorium in der Nacht zum Sonntag, bevor sie erneut in den ukrainischen Luftraum eindrang. Zwar lägen keine Informationen vor, die auf einen vorsätzlichen Angriff Russlands hindeuteten, »doch sind diese Handlungen unverantwortlich und potentiell gefährlich«, so der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană. (dpa/jW)