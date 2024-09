Die Rückkehr der Britpopstars von Oasis, Noel und Liam Gallagher, auf die Bühne ist weiterhin das große Gesprächsthema in der Welt der Rock- und Popmusik. Ein Auktionshaus nutzt das nun, um Dutzende Sammlerstücke aus der großen Zeit der Gallagher-Brüder zu versteigern. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, sollen im November rund 60 Gegenstände mit Oasis-Bezug unter den Hammer kommen. Unter anderem 18 Gitarren vom mittlerweile 57jährigen Noel und ein mit psychedelischem Muster verzierter Golfbuggy, den der ältere der Brüder benutzte, um auf seinem Anwesen herumzufahren. Auf umgerechnet bis zu 475.000 Euro wird eine maßgeschneiderte Gitarre vom Hersteller Gibson geschätzt. Noel soll das Instrument mit dem wohlklingenden Namen Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine in einem Interview einst als »beste Gitarre der Welt« bezeichnet haben. Ein Tamburin, das Liam, der in zwei Wochen 52 wird, auf der Bühne verwendete, und ein handgeschriebener Text Noels des Hits »Wonderwall« sollen umgerechnet jeweils bis zu 9.500 Euro bringen. Die Stücke sollen alle in einer Ausstellung mit dem Titel »Together We’ll Fly« im Londoner Cumberland Hotel vom 18. Oktober bis 20. Oktober zu sehen sein. Hinter dem Verkauf stecken nicht die Oasis-Musiker, sondern private Sammler, wie eine Sprecherin des Auktionshauses dem Sender Sky News sagte. Noel und Liam Gallagher hatten kürzlich nach jahrelangem Streit überraschend eine gemeinsame Rückkehr auf die Bühne angekündigt. Konzerttickets für Auftritte in Großbritannien und Irland waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die beiden kündigten daraufhin weitere Termine im Londoner Wembley-Stadion an.(dpa/jW)