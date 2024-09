Rettung der Meyer-Werft beschlussreif

Berlin/Papenburg. Die Rettung der Meyer-Werft mit Hunderten Millionen Euro des Staates soll in den kommenden Tagen auch formal beschlossen sein. Die Bundesregierung hat den Haushaltsausschuss des Bundestages um Zustimmung zum geplanten Einstieg bei der Werft gebeten, wie am Freitag aus dem Bundeswirtschaftsministerium verlautete. Das »Familienunternehmen« soll die Hilfen bis spätestens 15. September erhalten. Anderenfalls wäre es zahlungsunfähig. Bund und Land Niedersachsen wollen für 400 Millionen Euro rund 80,7 Prozent der Werft kaufen; dazu sollen Bürgschaften für Kredite in Höhe von rund zwei Milliarden Euro kommen, wie es aus dem Ministerium hieß. Kredite in Höhe von rund 600 Millionen Euro sollen die Banken auf eigenes Risiko übernehmen. (dpa/jW)