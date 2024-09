USA: Biden-Sohn plädiert auf schuldig

Washington, D.C. Der Sohn des US-Präsidenten, Hunter Biden, hat in seinem Verfahren wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung am Donnerstag in allen neun Anklagepunkten auf schuldig plädiert. Einen Deal hatte die Staatsanwaltschaft zuvor abgelehnt. Dem 54jährigen werden in drei Fällen Straftaten und in sechs weiteren Fällen Vergehen zur Vermeidung von Steuerzahlungen vorgeworfen. Im Juni war er wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe schuldig gesprochen worden. (AFP/jW)