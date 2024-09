Myanmar: Militär greift Zivilisten an

Yangon. In Myanmar sind bei Luftangriffen des Militärs auf ein Flüchtlingscamp und eine Kleinstadt nach Angaben von Augenzeugen und lokalen Medien am späten Donnerstag abend mindestens 20 Zivilisten getötet und viele weitere verletzt worden. Unter den Toten sind demnach vor allem Kinder. Die Angriffe ereigneten sich im östlich gelegenen Shan-Staat. Die beiden attackierten Orte werden von Rebellen kontrolliert. Der erste Luftangriff traf am späten Donnerstag abend (Ortszeit) ein Flüchtlingslager in der Gemeinde Pekon im Süden der Region. Ein weiterer traf in der Nacht die Kleinstadt Namhkam im nördlichen Shan-Staat an der Grenze zu China. (dpa/jW)