Algerien: Wiederwahl von Tebboune erwartet

Algier. Rund 24 Millionen Algerier sind am Sonnabend zur Präsidentenwahl aufgerufen. Eine zweite Amtszeit für Staatschef Abdelmadjid Tebboune gilt als sicher. Tebbounes Amtszeit endet eigentlich erst im Dezember, doch er zog die Abstimmung drei Monate vor. Neben ihm treten zwei weitere Kandidaten zur Wahl an. 2019 waren Algerier in Massen gegen eine weitere Kandidatur des damals (seit 1999) amtierenden Präsidenten Abdelaziz Bouteflika auf die Straßen gegangen. Die Proteste gingen auch nach dem Rücktritt Bouteflikas und der Wahl Tebbounes, seines ehemaligen Regierungschefs, weiter. Dieser ließ Hunderte Aktivisten inhaftieren. (AFP/jW)