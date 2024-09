Thüringen: Hoff tritt Mandat nicht an

Erfurt. Der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) tritt sein Landtagsmandat überraschend nicht an. Das teilte er am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Hoff war bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag über die Landesliste der Linkspartei ins Parlament eingezogen. Bislang hatte Hoff, der auch Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten ist, dem Landtag nicht angehört. Für Hoff nachrücken wird Katja Maurer, die bereits im Landtag saß, den Wiedereinzug wegen des Absturzes der Linkspartei aber verpasst hatte. Zuletzt hatte Hoff in einem Positionspapier für ein »Bündnis der Progressiven« plädiert. Die Linkspartei befinde sich »im Status einer möglichen verschleppten politischen Insolvenz« und müsse sich »als politisches Startup verstehen«. (jW)