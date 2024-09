München: Schüsse auf mehrere Gebäude

München. Der am Donnerstag bei einem Schusswechsel in München getötete 18jährige hat auf mehrere Gebäude geschossen. Er habe »sowohl Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum als auf auch das Generalkonsulat des Staates Israel und zwei weitere Gebäude abgegeben«, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Dokumentationszentrum habe er auf die Fassade und auf die Glastür geschossen. Daraufhin sei er kurz in zwei Gebäude eingedrungen. Kurz danach sei es zum Schusswechsel mit fünf Polizisten gekommen. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches beziehungsweise antisemitisches Motiv nach. (dpa/jW)