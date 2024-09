US-Friedensaktivistin in Westbank erschossen

Jerusalem. Nahe Nablus im Norden der Westbank ist am Freitag eine ausländische Friedensaktivistin von israelischen Besatzungskräften getötet worden. Aysenur Eygi, eine 26jährige US-Amerikanerin mit türkischen Wurzeln, sei in der Stadt Beita der Verwundung durch einen Kopfschuss erlegen, meldete der Sender Al-Dschasira. Die Aktivistin des International Solidarity Movements (ISM) hatte sich an einer friedlichen Demonstration von Palästinensern gegen den Raub ihres Landes durch israelische Siedler des Außenpostens »Givat Eviatar« beteiligt. Am selben Tag meldete AFP, dass sich die israelische Armee aus Dschenin zurückziehe. (jW)