Taiwan: Bundesregierung zündelt

Berlin. Die Bundesregierung will beim »Indo-Pacific Deployment 2024« der Marine einen diplomatischen Disput mit China in Kauf nehmen. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am Sonnabend. Trotz Warnungen aus Beijing sollen die Fregatte »Baden-Württemberg« und der Versorger »Frankfurt am Main« demnach Mitte September auf ihrer Route von Südkorea nach Jakarta durch die Straße von Taiwan fahren. Berlin beabsichtigt ausdrücklich nicht, der chinesischen Regierung die Durchfahrt anzukündigen. »Damit soll unterstrichen werden, dass die Route als völlig normal angesehen wird. Möglichen Protesten Pekings sieht man in der Bundesregierung gelassen entgegen«, schreibt Der Spiegel. Während China die Wasserverbindung zwischen der abtrünnigen Insel Taiwan und dem Festland als Hoheitsgebiet beansprucht, sehen die USA und ihre Verbündeten diese als internationales Gewässer an. (jW)