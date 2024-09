RBB wählt neuen Verwaltungsratschef

Berlin. Der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat einen neuen Vorsitzenden. Das Kontrollgremium, das die Finanzen des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders überwacht, wählte in seiner regulären Sitzung am Mittwoch einstimmig den ehemaligen Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, Wolfgang Krüger (74). Das teilte die Gremiengeschäftsstelle am Mittwoch abend mit. Krügers Vorgänger, der ehemalige Verwaltungsratschef Benjamin Ehlers, hatte sich am Dienstag überraschend von seinem Amt zurückgezogen. Der RBB erklärte gegenüber dpa am Mittwoch, Ehlers bleibe Mitglied im Verwaltungsrat. (dpa/jW)