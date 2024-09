Bertelsmann mit Milliardeninvestitionen

Gütersloh. Der Medienkonzern Bertelsmann will verstärkt investieren. Konzernchef Thomas Rabe sagte am Mittwoch zu Reuters, sogenannte Boost-Ausgaben des Konzerns »auf über acht Milliarden Euro« auszubauen. Bislang war von fünf bis sieben Milliarden Euro zwischen 2021 und 2026 die Rede. Bislang seien bereits 4,8 Milliarden Euro investiert. »Ich möchte hier keine Begrenzung haben«, so Rabe. »Aber das ist auch kein Problem, weil wir das Kapital haben.« Bei möglichen Vergrößerungen des Geschäfts wurden etwa die Produktionsfirma Fremantle (RTL), der Dienstleister Arvato, das Verlagsgeschäft von Penguin Random House sowie die Bereiche Bildung, digitale Gesundheit und Investment genannt. (Reuters/jW)