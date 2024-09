Autozulieferer streicht 300 Stellen

Attendorn. Wegen des Umsatzeinbruchs in der europäischen Automobilindustrie will der deutsche Zulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) bis Ende 2025 rund 300 Stellen streichen. Betroffen seien die Firmenzentrale in Attendorn (Nordrhein-Westfalen) sowie die Werke in Daaden (Rheinland-Pfalz) und Weißensee (Thüringen). Es gehe um, »Wettbewerbsfähigkeit (…) in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld«, sagte Geschäftsführer Thomas Muhr. »Unsicherheiten bei neuen Antriebstechnologien« führten dazu, dass die Kapazitäten »erheblich unterausgelastet sind«. (dpa/jW)