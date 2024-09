Trudeau verliert Unterstützung

Ottawa. Die Neue Demokratische Partei (NDP) in Kanada hat Ministerpräsident Justin Trudeau am Mittwoch ihre Unterstützung entzogen. Die Einigung zur Zusammenarbeit aus dem Jahr 2022 werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, teilte der NDP-Vorsitzende Jagmeet Singh mit. Schon länger hatte es Gerüchte gegeben, die Partei könnte ihre Unterstützung aufkündigen. In Kanada gibt es traditionell keine Koalitionen, Trudeaus Liberale haben ohne Mehrheit im Parlament regiert und hatten der NDP die Umsetzung linksliberaler Projekte im Gegenzug für deren Rückhalt versprochen.(dpa/jW)