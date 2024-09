China verspricht Afrika Milliarden

Beijing. Binnen drei Jahren sollen 51 Milliarden US-Dollar für Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent bereitgestellt werden. Dies sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Beijing vor Delegierten des China-Afrika-Gipfels. Damit sollen Infrastrukturprojekte und mindestens eine Million Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein Großteil der Mittel soll über Kreditlinien bereitgestellt werden. Zudem sollen chinesischer Unternehmen mehr investieren. Neben 30 Projekten zur Anbindung an die Infrastruktur will China nach den Worten von Xi weitere 30 Vorhaben für saubere Energie in Afrika in Angriff nehmen. Er bot zudem an, im Bereich der Nukleartechnologie zusammenzuarbeiten. Die frühere Aussicht, wonach die Volksrepublik afrikanische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar kaufen werde, wiederholte er nicht. (Reuters/jW)