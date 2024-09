Indien: Tödliche Einstellungstests

Neu-Delhi. In Indien sind zwölf Bewerber bei sportlichen Einstellungstests für Anstellungen im Polizeidienst gestorben. Die Behörden leiteten am Dienstag eine Untersuchung zu den Vorfällen im östlichen Bundesstaat Jharkhand ein. Die Todesfälle sind symptomatisch für die schwere Arbeitsmarktkrise in dem Land: Die zwölf jungen Männer gehörten zu rund 500.000 Bewerbern, die sich auf nur 583 Stellen beworben hatten, wie AFP am Dienstag meldete. Sie starben in den vergangenen zwei Wochen bei einer Reihe von Zehnkilometerläufen in der feuchten Tropenhitze von Jharkhand. Die Times of India bezeichnete die Todesfälle als »Symptom« der hohen Erwerbslosigkeit. »Das sind keine Wettbewerbe. Das sind offene Kämpfe ums Überleben – um die Chance, sich den Lebensunterhalt zu sichern.« (AFP/jW)