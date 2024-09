Mario Reiß neuer Vorsitzender der GDL

Dresden. Im Rahmen der 50. Generalversammlung wurde Mario Reiß am Dienstag zum neuen Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gewählt. Für den bisherigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden stimmten in Dresden 94,8 Prozent der 250 Delegierten, wie die GDL am Mittwoch mitteilte. Lars U. Jedinat, bislang ebenfalls stellvertretender Bundesvorsitzender, wurde im Amt bestätigt. Zu ihm gesellt sich nun der bisherige stellvertretende NRW-Bezirksvorsitzende Christian Deckert. Im Zentrum der drei Leitanträge des Hauptvorstands, die die Arbeit für die kommenden fünf Jahre definieren sollen, steht nach Angaben der GDL die »Schaffung und Sicherstellung eines modernen, den Bedürfnissen der Beschäftigten und der Reisenden gerecht werdenden Eisenbahnsystems unter Beachtung wirtschaftlicher, politischer und ökologischer Rahmenbedingungen«. (jW)