Applaus für Tim Burton: Der Regisseur von Filmen wie »Beetlejuice«, »Edward mit den Scherenhänden«, »Mars Attacks« oder »Batman« ist in Hollywood mit einem Stern auf dem berühmten Bürgersteig gefeiert worden. Vor zahlreichen Zuschauern, Fotografen und prominenten Gästen enthüllte der 66jährige Filmemacher die 2.788. Sternenplakette auf dem »Walk of Fame«. Das sei eine ganz besondere Ehre, sagte Burton sichtlich gerührt. Als Kind habe er vom benachbarten Burbank, wo er groß wurde, den Bus zum Hollywood Boulevard genommen. Anfangs glaubte er demnach, die Sternenplaketten mit den Namen berühmter Leute seien deren Grabsteine. Damals habe er auch in umliegenden Buch- und Kostümläden gestöbert, erzählte der Regisseur bei der Ehrung. So ging das also los. (dpa/jW)