Irland: Sexuelle Gewalt an katholischen Schulen

Dublin. Eine von der irischen Regierung in Auftrag gegebenen Studie hat Tausende Fälle von sexueller Gewalt an katholischen Schulen aufgedeckt. Bildungsministerin Norma Foley (Fianna Fáil) zeigte sich am Dienstag schockiert. Dem Bericht zufolge gab es fast 2.400 Fälle an mehr als 300 Schulen im ganzen Land. Es sei das erste Mal, dass das Ausmaß der Übergriffe aufgedeckt worden sei, so Foley vor Journalisten in Dublin. Die Vorwürfe reichen bis in die 1970er Jahre zurück. (AFP/jW)