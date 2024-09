Gefängnisdirektor in Ecuador getötet

Quito. Ein Gefängnisdirektor ist in Ecuador bei einem bewaffneten Angriff auf offener Straße getötet worden, wie AFP am Mittwoch berichtete. Bei der Attacke auf dem Weg nach Coca im ecuadorianischen Amazonasgebiet wurden am Dienstag (Ortszeit) zwei weitere Mitarbeiter der Haftanstalt verletzt, wie die ecuadorianische Strafvollzugsbehörde SNAI auf Whatsapp mitteilte. Das Todesopfer Alex Guevara hatte demnach ein Gefängnis in der Provinz Sucumbíos geleitet. Vergangene Woche waren in Guayaquil im Südwesten Ecuadors zwei Gefängnismitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit getötet worden. (AFP/jW)