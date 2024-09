Treffen von Putin und Vulin

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Mittwoch am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok mit dem stellvertretenden serbischen Regierungschef Aleksandar Vulin zusammengekommen. Dem russischen Fernsehen zufolge erklärte Putin dabei, dass auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić zum Treffen der BRICS im Oktober in Russland eingeladen worden sei. Zu diesem wird auch der chinesische Staatschef Xi Jinping erwartet. Vulin hob hervor, dass sein Land unter Vučić »niemals Mitglied der NATO werden, niemals Sanktionen gegen Russland verhängen und niemals zulassen« werde, dass von seinem Territorium antirussische Aktionen ausgingen. (AFP/jW)