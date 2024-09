Commerzbank-Anteile des Bundes zum Verkauf

Frankfurt am Main. Der deutsche Staat will Commerzbank-Anteile loswerden, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat kein Interesse. Die Übernahme der Anteile werde unter ihm »kein Thema« werden, erklärte der Manager am Mittwoch auf dem »Bankengipfel« des Handelsblatts. Aktuell hält der Bund 16,49 Prozent an der Commerzbank. (dpa/jW)