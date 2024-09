IfW rechnet mit anhaltender Rezession

Kiel. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel rechnet in diesem Jahr erneut mit einer schrumpfenden deutschen Wirtschaft. Die Forscher korrigierten ihre Prognose deutlich nach unten und gehen nun von einem Rückgang des BIP um 0,1 Prozent aus, wie sie am Mittwoch mitteilten. Im Sommer war das Institut noch von 0,2 Prozent Wachstum ausgegangen. Auch die Aussichten für 2025 verschlechterten sich. Der private Konsum bleibe schwach, erklärte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. Industrie und Bauwirtschaft schlitterten »tiefer in die Rezession«. (dpa/jW)