Kabinett lobt Prämie für »Rentenaufschub« aus

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Menschen dazu gebracht werden sollen, über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten. Zentraler finanzieller »Anreiz« soll eine sogenannte Rentenaufschubprämie sein, erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach dem Regierungsbeschluss. Zudem sollen arbeitende Senioren die Beiträge ansparen können, welche die Rentenversicherungen ohne die berufliche Tätigkeit an die Krankenversicherung zahlen würde. Weil die Deutsche Rentenversicherung »erhebliche IT-Aufwände« geltend mache, soll die Regelung erst Anfang 2028 in Kraft treten. (AFP/jW)