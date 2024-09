Mallorca: Prügelattacke nach Polizei-Team-Tag

Essen. Nach der Prügelattacke gegen einen Taxifahrer auf Mallorca durch Polizisten aus Essen kommen neue Details ans Licht. Laut Essener Polizei waren die beschuldigten Beamten mit Kollegen zunächst wegen eines »Tages zur Förderung der Betriebsgemeinschaft« auf der Insel. Im Anschluss seien 27 Polizisten laut einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags von NRW für einen privaten Kurzurlaub vor Ort geblieben. Der Hauptverdächtige sei nach seiner Rückkehr vorerst in den Innendienst geschickt worden, wo er keinen »Bürgerkontakt« habe. Das Innenministerium bestätigt in dem Papier, dass es drei namentlich bekannte beschuldigte Polizisten gebe. Die Polizei Essen will nach Prüfung der Ermittlungsakte durch die Staatsanwaltschaft Disziplinarverfahren einleiten. (dpa/jW)