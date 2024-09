Razzia gegen mutmaßliche Schleuser

Gera. Bei einer Großrazzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande sind am Mittwoch in Thüringen fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Bande soll nach Angaben der Bundespolizei und der ermittelnden Staatsanwaltschaft Gera mindestens 140 Menschen nach Deutschland gebracht und dafür Geld genommen haben. Insgesamt gab es Durchsuchungen der Bundespolizei in fünf Bundesländern, 20 Menschen gelten als Beschuldigte. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern. (AFP/jW)