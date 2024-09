China-Afrika-Gipfel in Beijing hat begonnen

Beijing. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten zu einem prunkvollen Bankett in der Hauptstadt Beijing empfangen. Das Abendessen war der Auftakt zum »China-Afrika-Kooperationsforum« (FOCAC). China ist bereits jetzt größter Handelspartner Afrikas. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und dem Kontinent belief sich nach Angaben Beijings in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf umgerechnet knapp 152 Milliarden Euro. Die Regierung gewährte afrikanischen Staaten zudem in den vergangenen Jahren Kredite in Milliardenhöhe. (AFP/jW)