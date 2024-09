Al-Sisi zu Besuch in Türkei

Ankara. Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hat sich am Mittwoch zu Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan in Ankara getroffen. Laut der Agentur Anadolu sollen während Al-Sisis Besuch rund 20 Abkommen zur Zusammenarbeit unterzeichnet werden. Der Besuch war der erste eines ägyptischen Präsidenten in der Türkei seit zwölf Jahren. Erdoğan hatte bei seiner ersten Reise nach Ägypten seit 2012 im Februar schon einen bedeutenden Schritt zur Wiederherstellung der Beziehungen gemacht. Zum Bruch zwischen beiden Staaten war es nach dem ägyptischen Militärputsch 2013 gekommen. (Reuters/jW)