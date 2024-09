Der mosambikanische Schriftsteller Mia Couto ist in Mexiko mit dem wichtigen FIL-Literaturpreis der internationalen Buchmesse von Guadalajara ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte den Autor des Romans »Das Geständnis der Löwin« für sein »herausragendes literarisches Werk« in portugiesischer Sprache, das die Aufmerksamkeit und Sensibilität für den afrikanischen Kontinent und seine historischen, kulturellen und geopolitischen Beziehungen wecke. Der mit 150.000 US-Dollar (rund 135.000 Euro) dotierte Preis wird am 30. November bei der Eröffnung der Buchmesse von Guadalajara verliehen, der größten Literaturveranstaltung im spanischsprachigen Raum. (dpa/jW)