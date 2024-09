Inflation in Türkei sinkt auf 52 Prozent

Ankara. Die Inflationsrate in der Türkei ist im August weiter zurückgegangen. Die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahresmonat offiziell bei 52 Prozent, wie das türkische Statistikamt am Dienstag mitteilte. Im Juli hatte die Teuerung 61,8 Prozent betragen, im Juni 71,6 Prozent. Die größten Preissteigerungen im August gab es wie in den Vormonaten in den Bereichen Bildung, Wohnen und Gesundheit sowie im Hotel-und Gaststättengewerbe. Die Inflationsrate in der Türkei war von rund 38 Prozent im Juni 2023 auf über 75 Prozent im Mai gestiegen; seitdem geht sie schrittweise zurück. (AFP/jW)