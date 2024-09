China reagiert auf kanadische Zusatzzölle

Beijing. Nach Kanadas Entscheidung für Zusatzzölle auf chinesische Elektroautoimporte prüft China ähnliche Maßnahmen für bestimmte kanadische Waren. Das Handelsministerium in Beijing kündigte am Dienstag »Anti-Dumping-Untersuchungen« zu aus Kanada importiertem Raps sowie chemischen Produkten an. Im Ergebnis könnten Zusatzzölle eingeführt werden. Chinesische Unternehmen litten unter unfairem Wettbewerb durch diese Produkte, hieß es zur Begründung. Kanada hatte in der vergangenen Woche zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent auf E-Autos aus chinesischer Produktion angekündigt. (AFP/jW)