Türkei: »Mossad-Agent« festgenommen

Ankara. In der Türkei ist laut Medienberichten ein Verdächtiger aus dem Kosovo festgenommen worden, der Zahlungen für den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad vorgenommen haben soll. Dies meldete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Der türkische Geheimdienst habe den Mann demnach seit dessen Einreise in der vergangenen Woche überwacht und dabei beobachtet, wie er Überweisungen für mutmaßliche Mossad-Helfer in der Türkei und in Syrien getätigt habe. Mit dem von Konten in Osteuropa kommenden Geld seien Helfer beispielsweise für die Anfertigung von Drohnenaufnahmen oder für Einsätze gegen palästinensische Politiker entlohnt worden. (AFP/jW)