Gazakrieg: Angriff bei Al-Ahli-Krankenhaus

Gaza. Bei Angriffen im Gazastreifen sind am Dienstag erneut zahlreiche Palästinenser getötet worden. In Gaza-Stadt kamen bei einem Angriff auf »ein Gelände der Hamas« acht »Mitglieder der Terrororganisation« ums Leben, wie Israels Armee mitteilte. Das angegriffene Gelände befand sich demnach in der Nähe des Al-Ahli-Krankenhauses. Laut der Gesundheitsbehörde wurden innerhalb von 24 Stunden 33 Menschen getötet und 67 weitere verletzt. Tags zuvor war außerdem bekanntgeworden, dass die Kassam-Brigaden nach einem Massaker bei der Befreiung von Geiseln im Juni die Anweisung erteilt haben sollen, die Gefangenen beim Näherkommen israelischer Streitkräfte zu töten. (dpa/Reuters/jW)