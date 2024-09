Sudan erlebt Hungerkrise historischen Ausmaßes

Genf. Mit drastischen Worten haben renommierte Hilfsorganisationen am Dienstag vor einer Hungerkatastrophe im Sudan gewarnt. »Der Sudan erlebt eine Hungerkrise von historischem Ausmaß«, teilte der Norwegische Flüchtlingsrat zusammen mit Partnern mit. »Jeden Tag sterben Menschen an Hunger, und dennoch liegt der Schwerpunkt weiterhin auf semantischen Debatten und rechtlichen Definitionen«, kritisierte der Rat. Er spielte damit darauf an, dass für die Feststellung einer Hungersnot eine komplizierte Beurteilung der Situation nötig ist. Doch das ist in Konfliktsituationen wie im Sudan schwierig. (dpa/jW)