Lufthansa will bei TAP einsteigen

Lissabon. Die Lufthansa könnte nach der italienischen Staatsairline ITA auch die staatliche portugiesische Fluggesellschaft TAP übernehmen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr treffe zu Gesprächen darüber mit dem portugiesischen Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento und Infrastrukturminister Miguel Pinto Luz am Montag in Lissabon zusammen, berichtete Reuters am Montag. Die Lufthansa wolle in einem ersten Schritt 19,9 Prozent der Anteile an TAP erwerben. Damit bräuchte sie keine wettbewerbsrechtliche Freigabe des Einstiegs durch die EU-Kommission, die sich bei ITA lange hingezogen hatte. (Reuters/jW)