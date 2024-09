Tunesien: Gegenkandidat verhaftet

Tunis. In Tunesien wächst die Sorge, dass Gegner von Präsident Kaïs Saïed von der Wahl Anfang Oktober ausgeschlossen werden. Nach Angaben seines Wahlkampfbüros wurde der Oppositionskandidat Ayachi Zammel am Montag festgenommen. Die Polizei habe ihn um etwa drei Uhr morgens zu Hause abgeholt, sagte ein Mitglied des Wahlkampfteams. Ihm werde vorgeworfen, Wahlempfehlungen gefälscht zu haben. Die Angelegenheit sei absurd und ziele darauf ab, ihn von der Wahl auszuschließen. Weder die Wahlkommission noch das Innenministerium äußerten sich zunächst. Die Wahlkommission wollte noch am Montag die endgültige Liste der Kandidaten bekanntgeben. Zammel war neben Saïed und anderen bereits zugelassen. Drei Kandidaten hatte die Kommission abgelehnt, musste diese nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts aber wieder aufnehmen. Der Vorsitzende der Wahlkommission erklärte jedoch, die Entscheidung zu prüfen, bevor die endgültige Liste veröffentlicht werde. (Reuters/jW)