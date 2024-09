Polen: Luftabwehr schon über Ukraine

Warschau. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat den Abschuss russischer Querschläger über ukrainischem Gebiet als »verfassungsmäßige Pflicht« bezeichnet. »Die NATO-Mitgliedschaft hebt nicht die Verantwortung jedes Landes für den Schutz seines eigenen Luftraums auf«, sagte Sikorski der Financial Times in einem am Montag veröffentlichten Interview. Wenn feindliche Geschosse auf dem Weg in den polnischen Luftraum seien, sei es »legitime Selbstverteidigung«, diese abzuschießen, fügte er hinzu. Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine war der polnische Luftraum vor einer Woche verletzt worden, vermutlich von einer Drohne. Angesichts einer neuen Angriffswelle beorderte Polen am Montag Kampfjets an die Grenze zur Ukraine. (AFP/jW)