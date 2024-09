Aserbaidschan: Regierungspartei vorne

Baku. Die Partei des regierenden Präsidenten Ilham Alijew hat Angaben der Wahlkommission zufolge die vorgezogene Parlamentswahl in Aserbaidschan gewonnen. Alijews »Neues Aserbaidschan« habe 68 Sitze in der 125 Sitze fassenden Parlamentskammer gewonnen, teilte die Kommission am Montag mit. 45 Sitze gingen demnach an unabhängige Kandidaten und zwölf an Vertreter von neuen anderen Parteien, die alle als regierungsfreundlich gelten. Nur ein Oppositionskandidat schaffte es demnach ins Parlament. Die oppositionelle Müsavat-Partei sprach von »massenhaften Verstößen«. Keine der während Alijews 20jähriger Regierungszeit abgehaltenen Wahlen wurde bisher von internationalen Beobachtern als frei und gerecht eingestuft. (AFP/jW)