Teilgenehmigung für Intel-Werk erteilt

Halle. Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat eine erste Teilgenehmigung für den Bau einer Chipfabrik des US-Konzerns Intel in Magdeburg erteilt. Das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) genehmigte »die Errichtung aller beantragten Haupt- und Nebengebäude der Halbleiterfabrik«, wie die Behörde am Montag mitteilte. Für die Genehmigung zum Betrieb der Anlagen gebe es ein weiteres Verfahren. Intel plant in Magdeburg einen großen Produktionskomplex. (AFP/jW)