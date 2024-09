Mexikaner verabschieden López Obrador

Mexiko-Stadt. Tausende Mexikaner haben am Sonntag (Ortszeit) ihren scheidenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador gefeiert. Während der sozialdemokratische Staatschef auf dem Zócalo-Platz in der Hauptstadt Mexiko-Stadt seine letzte Ansprache an die Nation hielt, jubelten ihm seine Anhänger zu. Auf vielen Plakaten hieß es schlicht »danke«. Am 1. Oktober übernimmt seine Parteigenossin Claudia Sheinbaum das Präsidentenamt. Sie hatte sich bei dem Urnengang am 2. Juni klar durchgesetzt. Damit wird erstmals eine Frau an der Spitze des lateinamerikanischen Landes stehen. (AFP/jW)