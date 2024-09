CDU-Abgeordnete will mit AfD sondieren

Erfurt. Einen Tag nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen zeichnet sich ab, dass die sogenannte Brandmauer der CDU nach rechts getestet werden wird. In Thüringen, wo die CDU als zweitstärkste Kraft Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten erhebt, hat die neu gewählte Landtagsabgeordnete Martina Schweinsburg am Montag gefordert, dass ihre Partei auch Sondierungsgespräche mit der AfD führt. »Über 30 Prozent der Thüringer haben AfD gewählt. Und das ist ein Respekt vor dem Wähler, mit denen, die sie gewählt haben, auch zu reden«, sagte sie gegenüber dpa. Schweinsburg hat in der Thüringer CDU Einfluss. Sie war 30 Jahre lang Landrätin im Landkreis Greiz und ist Präsidentin des Thüringer Landkreistages. CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt hatte sie vor der Wahl in ein Expertenteam berufen, das als eine Art Schattenkabinett galt. (dpa/jW)