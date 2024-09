Roter Teppich für Afrika in China

Beijing. Am Montag hat China unter anderem Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mit großem Aufwand zum in dieser Woche stattfindenden China-Afrika-Forum in Beijing empfangen. Ramaphosas Büro teilte mit, dass der Staatschef bei seinem insgesamt viertägigen Besuch in China mehrere Verträge unterzeichnen wolle, »um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und technische Kooperation zu vereinbaren«. Präsident Xi Jinping kam am Montag zudem mit seinem Amtskollegen aus der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, zu einem bilateralen Austausch zusammen. An dem am Mittwoch beginnenden Gipfel soll mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus Afrika teilnehmen. China ist der wichtigste Handelspartner Afrikas, das Projekt »Neue Seidenstraße« hat vor allem in Afrika zum Bau von Häfen, Bahnlinien, Flughäfen und Indu­strieparks geführt. (AFP/jW)